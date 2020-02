Die Mittagsfreizeit ist bei Crawinkler Schülern sehr beliebt

Ihre Türen öffneten am Freitagnachmittag die Schüler der Regelschule Am Kienberg in Crawinkel. Traditionell luden sie Viertklässler und ihre Eltern ein, um ihnen ihre Schule und die verschiedenen Angebote vorzustellen. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit für Eltern, ihr Kind anzumelden.

200 Schüler in zweizügigem Unterricht

Zur Eröffnung präsentierten die Sechstklässler ein kleines musikalisches Programm, welches sie zuvor mit ihrer Musiklehrerin einstudiert hatten. Neben Gedichten kamen auch aktuelle Hits, wie der „Helikopter“-Song, zu Gehör. Zuvor begrüßte Schulleiter Eberhard Orban die Besucher und informierte sie über das Schulprofil, das Bildungsangebot und die Berufsvorbereitung.

200 Schüler besuchen derzeit die Regelschule. „Wir unterrichten zweizügig und haben zwölf Klassen“, sagt Eberhard Orban. Das Einzugsgebiet beschränkt sich nicht nur auf die Region, sondern viele Schüler kommen auch aus der benachbarten Gemeinde Gossel sowie aus Ohrdruf, Gräfenhain und Georgenthal. Orban erklärt, das mit Gossel sei historisch gewachsen, als Crawinkel noch zum Ilm-Kreis gehörte. Der Einzugsbereich ist geblieben.

Qualm und Gestank bei Vorführung im Chemieraum

In verschiedenen Klassenräumen konnten die Grundschulkinder auf Entdeckertour gehen. Besonders beliebt war der Raum 36. Dort zeigte Chemielehrer Achim Gebhardt chemische Experimente, wo es nicht nur qualmte, sondern auch stank. Den Regelschülern und Besuchern gefiel es und sie forderten nach mehr.

Achim Gebhardt, der zweimal die Woche an der Crawinkler Regelschule unterrichtet – ansonsten ist er in Ilmenau an einer Bildungseinrichtung tätig – ließ sich nicht zweimal bitten, auch wenn bei einem Experiment sein „Lieblingsteller“ kaputtging.

Chemische Experimente zeigte Chemielehrer Achim Gebhardt. Foto: Conny Möller

Dienstags steht Kochen und Backen auf dem Plan

Wer bei der ganzen Aufregung etwas Entspannung brauchte, der war bei den Zehntklässlern an der richtigen Stelle. Die Schüler luden die Gäste zu Kaffee und Kuchen und anderen Leckereien ein. Die hatte eigens Richard Anton aus der Klasse 10a kreiert. Der Zehntklässler ist ein begeisterter Hobbykoch und zeigt in der Mittagsfreizeit Fünftklässlern, wie es funktioniert. Kochen und Backen steht jeden Dienstag auf dem Plan.

Gemeinsam mit interessierten Schülern werden verschiedene Sachen ausprobiert. So ging er am Freitag mit einem Tablett durch die Schule und ließ die Gäste von selbst gemachten Wraps probieren. Koch will er allerdings nicht werden, verriet Richard Anton. Er hat sich für einen Gesundheitsberuf entschieden. „Ich will Kinderpfleger werden und habe eine Ausbildungsstelle im Helios-Klinikum Gotha bekommen“, freut er sich. Drei Jahre lang dauert die Ausbildung zum Krankenpfleger. Seine Kochleidenschaft wird er aber nicht an den Nagel hängen, sondern in seiner Freizeit fortsetzen.

Richard Anton aus der Klasse 10a kocht in der Mittagsfreizeit mit Schülern der fünften Klassen. Foto: Conny Möller

Modellflieger machen die Schule unsicher

So wie er engagieren sich noch viele andere Schüler in Arbeitsgemeinschaften. Einer davon ist der Fünftklässler Aaron, der zum Tag der offenen Tür gemeinsam mit Hans-Georg Vogt vom Modellflugclub Crawinkel ein Modellflugzeug baute. Er kommt für zwei Stunden in der Woche in die Schule, um mit interessierten Schülern zu basteln.

„Die Schüler können ihre Modellflieger dann mit nach Hause nehmen“, erzählt Vogt, der mittlerweile seit acht Jahren die Regelschüler für den Modellflugsport begeistert. „Wir lassen die Modelle natürlich auch fliegen.“ Am Freitag zeigte er Aaron, wie er die Folie mittels Heißsiegelkleber und einem speziellen Bügeleisen auf die Holzflügel aufbringt. Mit dem Rohbau des Modellfliegers hatten die Schüler bereits vor Wochen begonnen.

Natürlich steht in der Regelschule auch die Berufsvorbereitung im Mittelpunkt. „Wir haben eigens dafür eine Kollegin, die die Berufsvorbereitung ab der achten Klasse unter sich hat“, so der Schulleiter. Es werden Berufspraktika, Messen und Betriebsbesichtigungen angeboten.