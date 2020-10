Am Dienstagnachmittag kam es auf der Ruhlaer Straße bei Waltershausen zu einem Auto-Unfall. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 22-jährige Ford-Fahrerin gegen 16.40 Uhr in Richtung Langenhain unterwegs. In einer Linkskurve verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Straße ab.

Laut Polizei, wurde die 22-Jährige mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der fahrunfähige Ford wurde abgeschleppt.