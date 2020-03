Frauen verschiedener Nationalitäten kommen in Gotha zusammen

Jeden Mittwoch treffen sich im multikulturellen Zentrum des Vereins L’amitiè in der Humboldtstraße Frauen unterschiedlicher Nationalitäten. Da wird sich ausgetauscht über das Backen oder Nähen, die Familie oder das Leben in Gotha. Am Freitag wurden die Frauen von Vereinschef Ernst-Martin Stüllein zu einer vorgezogenen Frauentagsfeier eingeladen. Mehr als 15 Frauen aus Russland, Afghanistan, Litauen, Eritrea, Somalia, Syrien und Pakistan waren der Einladung gefolgt.

Schon am Eingang wurden die Frauen von Ernst-Martin Stüllein mit einer langstieligen Rose empfangen. Die aus Sibirien stammende Olga Stopel ist seit 2006 bei L’amitié beschäftigt und freute sich über den Zuspruch. Sie ist die Initiatorin des neuen Projektes „Tsheihana“, was so viel wie Teehaus bedeutet und von Frauen aus arabischen Ländern genauso verstanden wird wie aus Russland. Ziel des Projektes sei es, den Frauen ein Treffen anzubieten bei dem sie sich untereinander austauschen können.

Die meisten der Frauen leben seit vielen Jahren in Gotha und nutzen das multikulturelle Zentrum für Bastelnachmittage oder das gemeinsame Backen. Das haben die Frauen auch diesen Mittwoch getan. So standen auf der reich gedeckten Kaffeetafel am Freitag süße Spezialitäten aus Russland, Syrien, Afghanistan und Deutschland. „Wir treffen uns nicht nur hier, sondern gehen auch mal ins Museum“, erzählt Stopel. Beeindruckend fanden alle Frauen den Besuch am letzten Wochenende im Orangenhaus. Dort schauten sie sich die Kamelienblüten an.

Solche Projekte funktionieren nur durch die finanzielle Unterstützung Dritter, erklärt Vereinsvorsitzender Stüllein. L’amitié wird vom Land Thüringen und vom Kreis Gotha unterstützt. Für viele Projekte, wie beispielsweise „Demokratie leben“, erhält der Verein Mittel vom Landesverwaltungsamt. Stolz ist Stüllein, dass elf von 13 Teilnehmer den Sprachkurs bestanden haben.