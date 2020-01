Geschichte von Eschenbergen liegt jetzt in Buchform vor

„Hesseneberh“ habe die Ansiedlung zur heute erstbekannten schriftlichen Erwähnung im Jahr 1005 geheißen. Die Urkunde existiert noch – leidlich gut erhalten – im Marburger Staatsarchiv. Sie bezeugt die Schenkung einiger Güter dieses Namens eines Adligen an das Kloster Göllingen an der Hainleite.

Pfarrer lenken, leiten und beschreiben Ortsgeschichten

Es gilt als sicher, dass damit das heutige Eschenbergen im nördlichen Landkreis Gotha gemeint ist. Was seither alles in der reichhaltigen Ortsgeschichte geschah, trug Klaus Mindner in rund 15 Jahren akribischer Fleiß- und Forschungsarbeit zusammen und stellte dies einem interessierten Publikum im Bürgerhaus vor.

Eschenbergen lebte lange Zeit vom Waidanbau, wie so viele Orte im mittleren Thüringer Becken. Das gesamte Gemeindeleben wurde gesellschaftlich, kulturell und seelsorgerisch fast allein von den jeweiligen Ortspfarrern gelenkt, geleitet und letztlich beschrieben.

Die Mühen des Ortschronisten

Insofern stammen fast alle Ereignisse über die Jahrhunderte aus Kirchenbüchern und Pfarrchroniken, deren Zeugnisse heute zu einem großen Teil im Kreis- und im Staatsarchiv Gotha lagern. Das kleine Eschenbergen sollte in der Hochzeit der Industrialisierung sogar einen eigenen Bahnanschluss erhalten – gefördert und gefordert von ortsansässigen Bauern und Krämern.

Der ursprünglich aus Erfurt stammende Autor Klaus Mindner, promovierter Chemiker und Cellist aus Passion, lebt seit 20 Jahren im Dorf. Er berichtete von den Mühen des Forschens und des Forschers beim Durchstöbern jahrhundertealter Pergamente und Urkunden – manchmal auf Latein oder Altdeutsch, meist handschriftlich und entsprechend verschnörkelt geschrieben. Auch erzählte er von Glücksfällen und viel Fleißschweiß beim Suchen, Sichten, Selektieren und Schreiben.

Gedruckte Ortsgeschichte ab jetzt erhältlich

Unter den 60 Zuhörern, die zur Buchvorstellung kamen, waren auch Gothaer, Erfurter und Weimarer. Nicht wenige kauften die gedruckte Geschichte in Buchform. Ein gutes Fünftel der 250 Exemplare des vom Ortsvorstand unter Bürgermeisterin Ines Laufer (CDU) bestellten Auftragswerks ist bereits verkauft. Interessierte können das Werk vorerst beim Bürgermeisterbüro des Ortes kaufen oder bestellen.

Die Bestellung der Ortschronik ist unter Telefon: 036258/502 18 oder per E-Mail an info@vg-nesseaue.de möglich.