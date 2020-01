Das Bahnhofsschild in Emleben erinnert, dass die Ohratal-Bahn einst bis Gräfenroda führte.

Gotha bis Gräfenroda: Ohratalbahn soll wieder fahren

Die Ohratalbahn soll wieder in Betrieb genommen werden. Das haben Linke, SPD und Grüne in ihrem Regierungsvertrag festgelegt, wie der Landtagsabgeordnete Matthias Hey (SPD) mitteilt. Um die Mobilität in Thüringen zu fördern, bekenne sich die neue Regierung dazu, stillgelegte Bahnstrecken wiederzubeleben.

Gemeinsam mit Innenminister Georg Maier (SPD) setzt sich Hey für eine Zukunft der Ohratalbahn ein. „Zunächst waren da nur die Werrabahn, die Höllentalbahn, die Rennsteig- und die sogenannte Pfefferminzbahn aufgeführt“, sagt Hey, „am Ende der Verhandlungen ist es Georg Maier und mir geglückt, alle anderen Partner zu überzeugen und auch die Ohratalbahn mit in die Liste aufzunehmen.“

Der Regierungsvertrag muss von den Koalitionspartnern noch angenommen werden und dient als Arbeitsgrundlage einer möglichen Minderheitsregierung in Thüringen.