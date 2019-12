Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Ein Leben für die Feuerwehr

Großer Bahnhof herrschte am Montag in der Gothaer Feuerwache in der Oststraße. Rund um den Weihnachtsbaum, der den Aufenthaltsraum der Floriansjünger verschönert, haben sich Kameraden der Berufsfeuerwehr, Angehörige und Freunde aufgestellt, um Danke für die jahrelange Zusammenarbeit, Kameradschaft und Freundschaft zu sagen. Klaus-Peter Eschner, der Anfang Dezember seinen 60. Geburtstag feierte, hat zum letzten Mal seine Dienstkleidung angezogen, denn am Silvestertag geht er in den wohlverdienten Ruhestand.

Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) und Amtsleiter Andreas Ritter überreichten dem Oberbrandmeister seine Entlassungspapiere aus dem aktiven Dienst. Fast 36 Jahre hat Klaus-Peter Eschner bei der Berufsfeuerwehr als Maschinist gearbeitet. Er war der Schirrmeister für die Fahrzeuge, erklärt sein Vorgesetzter Andreas Ritter. Während dieser Zeit hat der heute 60-Jährige viele Kameraden kommen und gehen sehen. Mit den meisten aus der Einsatzabteilung ist er befreundet. „Hier ist der Eschner-Fanclub vertreten“, schmunzelt Kreuch und zeigt auf die zahlreichen Buttons, die Jung und Alt an ihrer Brust tragen. Kameraden haben eine Überraschung vorbereitet Am 1. April 1984 sei Eschner nach Gotha gekommen. Eigentlich wollte er im Forst arbeiten, habe sich aber dann für die Feuerwehr entschieden. Seine Kenntnisse für Fahrzeuge jeglicher Art kamen ihm dabei zu Hilfe. Er ließ sich als Maschinist in der Einsatzabteilung eintragen. Wie viele Einsätze er gefahren sei, könne er nicht sagen. Doch zwei Einsätze sind ihm in Erinnerung geblieben: Der Brand im Erfurter Kaufhaus 1985/1986 und die Gasexplosion in der 18.-März-Straße in Gotha kurz nach der Wende. Jetzt hat er seinen Feuerwehrhelm für immer abgenommen. Allerdings nicht ganz, denn Brandamtsleiter Andreas Ritter hält noch eine Überraschung parat. „Ich habe deinen Helm von den Kameraden unterschreiben lassen“, sagt Ritter. Doch das war nicht alles. Eschners Kameraden haben sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Eine Sauerstoffflasche wurde eigens dafür umgerüstet und als Spardose mit Euros bestückt. Auf die Frage nach der Zukunft sagt Eschner: „Ich wünsche mir, dass ihr immer zum Einsatz kommt.“