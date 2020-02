Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gothaer Linke wählen neuen Kreisvorstand

Der Kreisverband der Partei Die Linke in Gotha will am Samstag, 22. Februar, einen neuen Kreisvorsitzenden und Kreisvorstand wählen. Dazu kommen die Mitglieder um 9.30 Uhr zur Gesamtmitgliederversammlung in den Klub Galletti der Volkssolidarität zusammen. Auf der Tagesordnung steht auch der Bericht der amtierenden Kreisvorsitzenden Vera Fitzke. Als Gast begrüßen die Gothaer Linken die stellvertretende Landesvorsitzende Heike Werner.