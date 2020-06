Gotha. Der Bund für Umwelt und Naturschutz will in der Beach-Bar Kurzfilme zeigen. Dabei soll der Strom per Fahrrad erzeugt werden.

Kino zum Selbertreten in Gotha

Unter dem Motto: „Mobilität, die elektrisiert!“ veranstaltet der Kreisverband Gotha des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Freitagabend von 22 bis 24 Uhr ein Open-Air-Fahrradkino in der Beach-Bar am Alten Schlachthof in der Parkstraße 15. Es werden Kurzfilmen zu den Themen Mobilität, erneuerbare Energien und Klimaschutz gezeigt, teilt Kristin Exel von der Ortsgruppe Gotha mit.

Die Filme zu schauen, könne vollkommen abgasfrei erfolgen, denn acht Fahrradfahrer sollen per Beinkraft soviel Strom erzeugen, dass er ausreicht, den Projektor zu betreiben. Veranschlagt werden dafür 800 Watt pro Stunde. Schafft jeder nur 100 Watt Dauerleistung, würde das schon genügen. Aufgrund der Corona-Auflagen sei nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich. Es werde daher empfohlen, frühzeitig zu erscheinen.

In der Strandbar sei für Speisen und Getränke gesorgt. An das Mitführen von Atemmasken wird erinnert. Wer selbst Strom erzeugen möchte, solle sich unter der E-Mail winkelhoefer@posteo.de melden, um die Eignung des Fahrrades zu prüfen. Andernfalls wird ein Rad gestellt. Veranstalter sind auch zwei Umweltstiftungen.