Das Johannisbergmuseum Altenbergen befindet sich in der alten Schule und hat jeden letzten Sonntag im Monat mit einem Museumsnachmittag zu einem speziellen Thema geöffnet.

Altenbergen. Zum Museumsnachmittag in Altenbergen am Sonntag geht es um eine Thüringer Spezialität.

Klößekochen im Museum Altenbergen

Der nächste Museumsnachmittag im Johannisbergmuseum findet am 23. Februar von 14 bis 17 Uhr statt. Das kündigt Sabine Marx, Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes an, der das Museum betreibt. Thema des Nachmittags ist diesmal das Klößekochen. Wer das Kochen von Thüringer Klößen lernen beziehungsweise dabei mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen. Aber auch über alle anderen Gäste, die sich das Museum nur ansehen möchten, freue sich der Verein, der an jedem letzten Sonntag im Monat einen Museumsnachmittag zu einem speziellen Thema veranstaltet.