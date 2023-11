Landkreis Gotha würdigt Menschen für Einsatz mit Herzblut und Hingabe

Drei für viele Chormitglieder: Heidi Merbach, Margitta Kössel und Uta Mühle (von links) haben zur Ehrenamtsgala des Landkreises Gotha in der Stadthalle Gotha den mit 1500 Euro dotierten Kulturpreis des Landkreises Gotha für den Konzertchor Gotha entgegengenommen, hier mit Moderator Marc Neblung.

Gotha. Landkreis Gotha und Regionalstiftung des Kreissparkasse zeichnen engagierte Bürger zur Ehrenamtsgala aus. Etliche Preise sind wieder vergeben worden – von „Couragiert in der Region“ bis Ehrenamtscard.

Was mit der Vergabe des Kulturpreises 1992 begann, das ist zu einer etablierten Ehrenamtsgala geworden. Sie bindet mittlerweile mehrere Preise ein. Deren Bandbreite reicht von „Couragiert in der Region“ über Jugendförderpreis bis Ehrenamtscards. Zur jüngsten Ehrenamtsgala des Landkreises in der Gothaer Stadthalle sind außerdem nach mehrjähriger Unterbrechung wieder Arnoldi-Medaillen vergeben worden – umrahmt von Streichern und Bigband der Kreismusikschule „Louis Spohr“ sowie Moderator Marc Neblung.

Susanne Zenker vom Marineclub Gotha ist von Landrat Onno Eckert mit dem Jugendförderpreis bedacht worden; links Anne Baier (Laudatio). Foto: Wieland Fischer

Den mit 1500 Euro dotierten Preis „Couragiert in der Region“ hat Gabi Reichstein in Abwesenheit erhalten – sie war erkrankt. Regionalstiftung der Kreissparkasse und Landkreis Gotha würdigen damit nicht nur sie als das dienstältestes Kreistagsmitglied (seit 1990), sondern auch ihre Arbeit als Vorstandsvorsitzende des Fördervereins der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zum Fortbestand des Orchesters.

Kulturpreis ist der „Methusalem“ unter den Preisen

Den „Methusalem unter den Preisen“, so Kreisbeigeordneter Thomas Fröhlich (CDU), hat der Konzertchor Gotha erhalten, der jetzt 70 Jahre besteht. Das Jubiläum haben dessen Mitglieder vor wenigen Wochen mit einem großen Konzert gefeiert. In seiner Laudatio erinnerte der langjährige Chorleiter Andreas Ketelhut an die bewegte Chorgeschichte.

Susanne Zenker ist die gute Seele des Marineclubs Gotha, so Anne Baier in ihrer Laudatio zur Vergabe des Jugendförderpreises an ihre Vereinskollegin. Mit Herzblut und Hingabe koordiniere Susanne Zenker die Kinder- und Jugendarbeit im Verein mit fast 100 Mitgliedern im Alter bis 27 Jahre.

Martina Schneider, Steffen Weidemüller und Arndt Steinke (von links) aus Nesse-Apfelstädt haben Ehrenamtscards erhalten. Foto: Wieland Fischer

Die Arnoldi-Medaille hatte Landrat a. A. Konrad Gießmann (CDU) ins Leben gerufen, um herausragendes ehrenamtliches Engagement zu würdigen, erinnert sein Nachfolger Onno Eckert (SPD). Nachdem die Auszeichnung unter seiner Ägide anfangs nicht ganz oben auf der Prioritätenlisten gestanden habe, setze er diese Würdigung fort. Eckert hat damit drei junge Leute für ihren selbstlosen Einsatz bedacht: Justin Riede, Magnus Knobloch und Emely Sophie Ritter hatten am 12. April 2022 in Seebergen einen regungslos im Angerteich treibenden Mann aus dem Wasser gezogen, Wiederbelebungsmaßnahmen gestartet und den Notruf gewählt (wir berichteten). Die außergewöhnliche Einsatzbereitschaft der drei Jugendlichen habe Vorbildwirkung, so Eckert. „Die heutige Jugend ist, entgegen mancher Unterstellung, bereit und in der Lage verantwortungsvoll zu handeln.“

Bei der Vergabe von 29 Ehrenamtscards setzt der Landrat einen Akzent bei Karnevalisten. Sie seien nicht nur während der „fünften Jahreszeit“ aktiv, sondern übers ganze Jahr ein „wichtiger Teil unseres kulturellen Lebens“. Auf Vorschlag des Landesverbands der Thüringer Karnevalvereine sind mehrere Narrhallesen mit der Card bedacht worden. Gemeinde Drei Gleichen mit Bürgermeister Jens Leffler (CDU), Geschichts- und Heimatverein Brüheim sowie Gemeinde Nesse-Apfelstädt nutzten die Ehrenamtsgala, um Bürger für ihren Einsatz zu würdigen. Seit Einführung der Ehrenamtscard 2007 ist diese mehr als 700-mal vergeben worden.

Namen der Geehrten aus dem Landkreis Gotha

Zahlreiche Ehrungen gab es bei der Ehrenamtsgala des Landratsamtes und der Regionalstiftung der Kreissparkasse in der Stadthalle Gotha.

Couragiert in der Region: Gabriele Reichstein

Kulturpreis des Landkreises Gotha: Konzertchor Gotha

Jugendförderpreis des Landkreises Gotha: Susanne Zenker (Marineclub Gotha)

Arnoldi-Medaille: Justin Riede, Magnus Knobloch und Emely Sophie Ritter (Seebergen)

Ehrenamtscards:

Matthias Köhler (Wechmar), Volkmar Simon (Hörselgau), Jens Arnold (Tambach-Dietharz), Michael Möcker (Gotha-Siebleben), Ronny Wolff (Friemar), Jens Schwarz (Dachwig), Florina Storch (Georgenthal), Martina Schneider (Kornhochheim), Arndt Steinke (Ingersleben), Steffen Weidemüller (Nesse-Apfelstädt), Sara Burkhardt, Nadine Schroeter, Michelle Reh (alle Friedrichroda), Ralf Reichenbach, Karin Engelhardt (beide Wangenheim), Cornell Reckschwardt, Lea Krause, Philip Roth (alle Gotha), Karin Pakalski, Jörg Patzer (beide Brüheim), Teresa Rumph (Cobstädt), Ines Denner (Grabsleben), Mechthild Kunter, Christine Stichling (Günthersleben), Wolfgang Leyh, Wolfgang Schröter (beide Mühlberg), Heinz Hildebrandt (Seebergen), Nicole Noßmann (Wandersleben), Siegfried Lütz (Wechmar)