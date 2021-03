Leidenschaft für Pferde in Wangenheim zum Beruf gemacht

Wangenheim. Constanze Arnold hat in Wangenheim die Soldatenstiefel für Reiterstiefel eingetauscht. Doch der Neustart gestaltet sich in der Pandemie schwierig.

Stute Leonie hört aufs Wort, zumindest auf das von Constanze Arnold. Im Umgang mit ihrer Besitzerin ist das Tier liebevoll verschmust, manchmal auch etwas stürmisch, und Constanze Arnold bringt ihm dieselbe Zuneigung entgegen. Mit Leonie will sie richtig machen, was mit ihrem ersten Pferd nicht immer gelungen ist. Denn der richtige Umgang mit den Tieren rettet mitunter ihr Leben, meint sie. Dieser Philosophie folgt die gebürtige Naumburgerin auch auf dem Pferdehof am Wangenheimer See, den sie seit Oktober 2020 betreibt.