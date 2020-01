Mit 2,1 Promille von Straße abgekommen und gegen Zaun gefahren

Ein Pkw-Fahrer ist in Laucha von der Straße abgekommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. (Symbolbild)

Laucha. Ein 39-Jähriger wollte in Laucha nach links abbiegen. Er kam von der Straße ab und fuhr gegen einen Zaun. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Ein 39-jähriger Renault-Fahrer wollte am Freitagmorgen von der Eisenacher Straße in Laucha aus nach links in Richtung Teutleber Straße abbiegen. Er kam nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Zaun.

Wie die Polizei mitteilte, war das Auto nicht mehr fahrbereit. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Ihm wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

