Musiklehrerin Christiane Herger (verdeckt vom Adventskranz) ist es wieder gelungen, viele Gleichense-Gymnasiasten in das vorweihnachtliche Konzert des Ohrdrufer Gymnasiums in der Trinitatiskirche einzubinden.

Ohrdruf. 180 Mitwirkende zählte das vorweihnachtliche Konzert des Gleichense-Gymnasiums in der Trinitatiskirche Ohrdruf.

Musical vom Seeräuber, Trickfilm und jede Menge Musik

Im Gleichense-Gymnasium Ohrdruf gehört es zum guten Ton, dass Schüler mit einem Konzert in der Trinitatiskirche auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen. Bereits zum 27. Mal bereiteten Gleichense-Gymnasiasten den Zuhörern einen kurzweiligen musikalischen Abend in der Vorweihnachtszeit. Schulleiter Volker Rühl kommt ins Schwären. „Es war ein großartiges Ereignis, das man nicht so schnell vergisst.“ Mit 180 Mitwirkenden präsentierte das Schulensemble – unter bewährter Leitung Christiane Hergers – eine stimmungsvolle und beeindruckende Folge von vorweihnachtlichen Klängen.

Liebevoll geschmückt und im Glanz des Advents bildete die Kirche St. Trinitatis nunmehr zum 24. Mal den sehr würdigen Rahmen. Die Schulgemeinde blieb nicht unter sich. Durch das Programm führten Lara Rothe und Ailina Rößner.

Nach der Begrüßung durch den Schulleiter setzte ein Klarinettenduo (Fidelia Hesse und Conrad Hähnlein), Chorlieder des Oberstufenchores, ein Sololied Melissa Stötzers sowie ein Duo Geige/Harfe (die bezaubernde Merle Erdenberger und Margarete Pohl) zum Auftakt erste Akzente.

Nach den Grußworten der Pfarrerin Gundula Bomm (Impulse) spannten das Duo Klarinette/Klavier (Amelie und Fidelia Hesse) sowie Conrad Hähnlein an der Klarinette (begleitet von seinem am Klavier) den musikalischen Bogen weiter. Aufritte der Chöre der Klassen acht und neun schlossen den ersten Teil ab.

Der zweite Teil begann mit einem gekonnten Klaviersolo (Nadine Wille). Ein Musical der Klassen sieben (Geschichte über einen geläuterten Seeräubers aus der Feder Christiane Hergers) und der Trickfilm der Religionsgruppe fünf (Marienkäfer) folgten, umrahmt von Musik der Bläsergruppe.

Den dritten Teil gestalteten die Klasse zwölf (Halleluja), ein Duo Violine/Ukulele (Anna Patricia Bergk und Jonas Hölzl) sowie das Chorensemble der Zehntklässler (aus „Elias“ von Felix Mendelsohn Bartholdy; Gospellieder), bevor das Finale durch den gesamten Chor „Sind die Lichter angezündet“ und „Feliz navidad“ das Konzert abschloss.

Die zahlreichen Akteure wurden für ihre fantastischen Leistungen mit vielen Beifall belohnt. Damit ging ein überaus facettenreicher Konzertabend nach zwei Stunden zu Ende. Schulleiter Rühl würdigt den Einsatz der Schüler, Lehrer und besonders von Musiklehrerin Christiane Herger, die zu diesem nachhaltigen Konzerterlebnis beigetragen haben. Gäste unterstützten mit ihren Spenden überwiegend die Deutsche Stammzellspenderdatei. „Am Ende des Kalenderjahres war dies ein äußerst würdevoller, sehr bemerkenswerter und zugleich herzlicher Beitrag zur Schulgeschichte“, stellt Schulleiter Rühl anerkennend fest.