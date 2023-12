Polizeimeldungen für den Kreis Gotha: Randale und Einbruch

Landkreis Gotha Unbekannte haben im Kreis Gotha eine mobile Toilette zerstört. Bei einer Veranstaltung wurde ein teures Handy gestohlen. Und Einbrecher hatten es auf eine Apotheke abgesehen.

Unweit von Laucha ist ein mobiles Toilettenhaus gewaltsam zerstört worden. Wie die Polizei am Montag informierte, stand das Mobil-Clo in der Straße „Riethmühle“. Am Freitag, 12.30 Uhr, sei es noch intakt gewesen, am Samstag, 11.40 Uhr, sei die Zerstörung bemerkt worden. Der Schaden werde auf 1000 Euro geschätzt. Ob ein Einzeltäter oder eine Gruppe verantwortlich sei, war zunächst nicht bekannt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124, Bezugsnummer: 0329737/2023 entgegen. red

Hochwertiges Smartphone in Waltershausen gestohlen

In Waltershausen ist ein Mobiltelefon gestohlen worden. Das Smartphone Samsung Galaxy S 22 ultra (800 Euro) verschwand am Sonntagabend im Veranstaltungszentrum am Gleisdreieck. Es gehöre einer 36 Jahre alten Frau, teilte die Polizei mit. Das Handy habe sich in einer weißen Klapphülle befunden. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des Gerätes unter Telefon: 03621/781124 und der Bezugsnummer 0328933/2023. red

Kriminelle scheitern mit Einbruch in Apotheke in Gotha

Ein oder mehrere unbekannte Personen haben versucht, gewaltsam in eine Apotheke in Gotha einzudringen. Dies sei aber misslungen, meldete die Polizei am Montag. Die betroffene Apotheke befinde sich in der Helenenstraße. Der versuchte Einbruch sei nach Sonntag, 19.50 Uhr, und vor Montag, 7.30 Uhr, verübt worden. Hinweise zur Aufklärung der Tat erbittet die Polizei unter Telefon: 03621/781124, Bezugsnummer 0329081/2023. red

