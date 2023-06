Steinmetz geht Strafzetteln aus dem Weg

Gotha. Handwerker Linß zieht mit Handwagen durch die Gothaer Markstraße zur Arbeit am Hauptmarkt

Steinmetz Martin Linß nimmt das Wort Handwerk auch in Sachen Fortbewegungsmittel wörtlich. Mit Handwagen zieht er durch die Gothaer Marktstraße. So geht Linß, der aus Ettersburg bei Weimar angereist ist, sein Auto außerhalb der Fußgängerzone abgestellt hat, allem Ärger und Konfrontation wegen des möglichen Überschreitens von Standzeiten in der Innenstadt sowie Strafzetteln aus dem Weg. – Seit mehreren Wochen ist die Zufahrt zur Innenstadt nur in den Morgenstunden möglich, wird dann von Pollern versperrt.

Linß kann sich getrost seiner Aufgabe zuwenden. Am oberen Hauptmarkt soll er eine Sandsteinecke ausbessern. Die war zum Gothardusfest zu Bruch gegangen, berichtet der Steinmetz und zieht mit Handwagen seines Weges.