Unterkünfte für Geflüchtete im Kreis Gotha stoßen an ihre Grenzen

Landkreis Gotha. Viele Einrichtungen sind dauerhaft überbelegt. Auch Kommunen schlagen Alarm. So viele Menschen leben derzeit in Gemeinschaftsunterkünften im Kreis Gotha.

Immer mehr Menschen müssen aus Krisengebieten fliehen und machen sich auf den Weg nach Europa. Die Erstaufnahmeeinrichtungen sind zum Teil dauerhaft überbelegt. In Suhl leben seit Wochen mehr Menschen als zulässig. Im Landkreis Gotha stoßen die Einrichtungen ebenfalls an ihre Grenzen.

Insgesamt sind derzeit 470 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften im Kreis untergebracht. Das teilte das Landratsamt am Dienstag auf eine Anfrage unserer Redaktion mit. Die Quartiere in Gotha (93 Menschen), Ohrdruf (112) und eine in Waltershausen (97) verfügen über keine freien Plätze mehr.

Gothas Landrat fordert Entlastungen für Kommunen

In der zweiten Unterkunft in Waltershausen leben 107 Personen. Stand Dienstag sind dort nur noch sechs Plätze frei. Die Einrichtung in Sundhausen wurde ausschließlich für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Dort sind 61 Menschen einquartiert; 79 Plätze sind noch verfügbar. Neben den Unterkünften leben auch Menschen in privat und durch das Landratsamt angemietete Wohnungen sowie bei Freunden oder Verwandten.

Bis Ende November sind laut Landratsamt 35 weitere Geflüchtete pro Woche angekündigt. Derzeit würden durch das Landesverwaltungsamt aber nur so viele Menschen verteilt, wie der Landkreis freie Plätze melde. Wie lange dies noch so bleiben werde, sei mit Blick auf die Ankünfte in Erstaufnahmeeinrichtungen nicht abzuschätzen.

Gothas Landrat Onno Eckert (SPD) sprach vergangene Woche von einer „bedrohlichen Situation“. Gemeinsam mit Parteikollegen forderte Eckert zusätzliche Entlastungen der Kommunen bei der Aufnahme von Geflüchteten. Ministerpräsident Ramelow kündigte an, gemeinsam mit Kommunen vier weitere Gemeinschaftsunterkünfte in Thüringen mit jeweils bis zu 250 Plätzen zu schaffen und zu finanzieren. In welchen Regionen diese entstehen sollen, steht noch nicht fest.