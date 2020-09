Waltershausen startet am Wochenende zweites Heimat-Shoppen

Initiatoren, Teilnehmer und Sponsoren werben für das Heimatschoppen in Waltershausen am Samstag, dem 19 September. Im Bild von links: Anja Wolf (IHK), Christian Döbel (Initiator), Susanne Sturm (IHK), Mario Seyfahrt (Rad-Haus), André Steiner (Steiner-Automobile), Matthias Orth und Matthia Klug (Geschäftsführende Gesellschafter Seal Able) und Franziska Kachel (Seal Able - Öffentlichkeitsarbeit) sowie Bernd Schorr vom Bionik-Zentrum.

Waltershausen. Am Freitagabend, dem 18. September wird vor dem Café Sisters am Markt das zweite Heimat-Shoppen in der Waltershäuser Innenstadt eröffnet.

Am Freitagabend, dem 18. September wird vor dem Café Sisters am Markt offiziell das zweite Heimat-Shoppen in der Waltershäuser Innenstadt eröffnet. Am Samstag dauert es von 10 bis 18 Uhr. Dies gaben Initiatoren und Sponsoren am Donnerstag bekannt. 20 Händler, von der Gothaer Straße bis zum Kirchplatz verteilt, wollen öffnen und Kunden in die Stadt locken. Initiator Christian Döbel, Ortsvorsitzender der Liberalen und Mitglied im Kreistag sowie im Stadtrat, hofft, dass alle Geschäftsinhaber bis zum Schluss ihre Läden offen halten und sich noch weitere anmelden.