Wie die Vorfahren den Thüringer Wald aufteilten

Finsterbergen Reiner Klein hat ein kulturhistorisches Sachbuch für die Region geschrieben. Der Finsterberger forscht seit Jahren zu Waldgerechtigkeiten.

Wolfgang Möller

Thüringen war zum Jahreswechsel mit Wasser reichlich bedacht worden. Ganz anders zeigte sich die Situation 2023 – ein Sommer der Extreme: Trockenheit, Dürre, Waldbrände und Borkenkäferbefall. Vor 1000 Jahren hatten die Menschen neben solchen Naturkatastrophen auch andere Sorgen. Die Vergabe der noch ausgedehnten Wälder wurde von den damals Herrschenden durch sogenannte Waldgerechtigkeiten vorgenommen.

Die Wälder spielten seit alters her für die Versorgung der Bevölkerung eine wichtige Rolle, besonders nach dem verheerenden Stadtbrand 1472 in Erfurt, als ein großer Holzbedarf zum Wiederaufbau bestand. Über 50 Jahre lang bezog die Stadt Bauholz aus den klösterlichen Wäldern bei Tambach-Dietharz und erwarb dort eine Schneidemühle. Noch älter sind die Waldvergaben an Erfurter Klöster oder Hospitäler. So erwarb das Kloster Sankt Peter und Paul 1351 das Petersholz, ein Waldstück vom Kloster Georgenthal an der Rodebachsmühle.

„Alte Waldgerechtigkeiten von Erfurt seit dem Mittelalter“

Zu diesen alten Waldgerechtigkeiten forscht seit acht Jahren Reiner Klein aus Finsterbergen. In seinem unlängst erschienenen Buch „Alte Waldgerechtigkeiten von Erfurt seit dem Mittelalter“ erzählt er an Hand von Urkunden und Grenzsteinforschungen deren Geschichte. Der Autor ist Mitglied des herausgebenden Vereins für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld. In sechs Kapiteln spannt der Autor aus mehreren Thüringer Landesteilen einen interessanten Bogen von Ereignissen und Problemen zur Verteilung der Waldungen.

Dieser Band zeigt erstmals nach Urkunden die alten Waldgerechtigkeiten der Stadt Erfurt, sowie Waldschenkungen an Erfurter Klöster und Hospitäler. Belegt wird dieses mit Ergebnissen der Grenzsteinforschung in Archiven und den Wäldern.

Alte Waldgerechtigkeiten von Erfurt seit dem Mittelalter. DIN A 5, Hardcover, 130 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, Verlag Rockstuhl Bad Langensalza, ISBN 978-3-95966-692-3, 17,95 Euro