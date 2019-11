Thügida-Gründer David Köckert erneut angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Gera hat erneut Klage gegen den Thügida-Gründer David Köckert (40) erhoben. Er soll zwei Männer angestiftet haben, das Fahrzeug eines ehemaligen Mitarbeiters und neuen wirtschaftlichen Konkurrenten in Brand zu setzen. Wie reagiert das Landgericht auf die schweren Vorwürfe?

Die Tat soll sich laut Simone Illian, Sprecherin des Landesgerichtes Gera, am 4. Juni 2018 in Langenwetzendorf (Landkreis Greiz) ereignet haben. Demnach sind ein 26-Jähriger und ein 27-Jähriger angeklagt, den am Straßenrand geparkten Lieferwagen angezündet zu haben. Das Fahrzeug brannte trotz eines schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Langenwetzendorf aus. Zunächst war die Polizei von einem technischen Defekt ausgegangen. Später zeigte sich, dass ein solcher auszuschließen war.

Konflikt mit Ex-Mitarbeiter?

Im Vorfeld soll Köckert die beiden Mitangeklagten zu dieser Tat angestiftet haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Eigentümer des Fahrzeuges zuvor im Tattoo-Studio des Greizers gearbeitet. Es habe Differenzen gegeben – der Mitarbeiter machte sich mit einem eigenen Studio selbstständig.

Das Landgericht Gera hat noch nicht über die Eröffnung des Verfahrens entschieden. Die Anklageschrift sei an die Angeklagten und Verteidiger zur Stellungnahme gegangen. Nach dieser Frist werde das Gericht über die Eröffnung befinden. Ein möglicher Prozess beginnt frühestens im nächsten Jahr.

Geldstrafe nach Prozess im Mai

Köckert saß erst im Mai auf der Anklagebank des Landgerichtes Gera. Die erste Strafkammer verurteilte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu 230 Tagessätzen a 30 Euro Geldstrafe. Köckert ging in Revision gegen das Urteil. Ursprünglich lautete die Anklage auf schwere räuberische Erpressung.

Damals war auch einer der Männer mit beschuldigt. Er soll im aktuellen Fall den Transporter angezündet haben und war vorige Woche wegen eines Überfalls auf einen Pizzaboten in Gera zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Bewährungsstrafe nach Überfall auf Pizzaboten in Gera

Köckert zu Geldstrafe verurteilt