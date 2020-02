Gräfinau-Angsteder Feuerwehr tagsüber nicht einsatzbereit

„Was die Tageseinsatzbereitschaft anbetrifft, mache ich mehr schwere Sorgen“, sagt Dirk Vogler Dienstagabend vor dem Ortsteilrat in Gräfinau-Angstedt. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr des Ilmenauer Ortsteils erklärt, dass an manchen Tagen nur zwei Mann verfügbar seien, obwohl zur Einsatzabteilung der Feuerwehr 21 gehörten. Damit sei nicht einmal eine Staffel einsatzbereit, weil dazu fünf Einsatzkräfte gehören. Berufliche Gründe seien Schuld, weil beispielsweise Einsatzkräfte nicht im Ort arbeiten. Vogler erinnert an das Beispiel Riechheim, wo zum Brand eines Wohnhauses ein Mann von der örtlichen Feuerwehr zwar zuerst, aber auch allein am Einsatzort gewesen wäre.

16 Einsätze gab es im Vorjahr

Der Wehrführer appelliert an die Einwohner Gräfinau-Angstedts, darüber nachzudenken, ob sie nicht in die Freiwillige Feuerwehr eintreten wollen. In seinem Rechenschaftsbericht zählt er auch die 16 Einsätze des vergangenen Jahres auf. Darunter waren Waldbrände am Singer Berg, in den Reinsbergen und am Wolfsberg. Einmal musste die Feuerwehr auch zu einem Motorradunfall ausrücken und mehrfach dem Rettungsdienst als Tragehilfe assistieren.

Aufgrund des Personalengpasses habe man sich mit benachbarten Feuerwehren geeinigt, dass bei Alarmen der Brandmeldeanlage bei der Firma Horn und Bauer Gräfinau-Angstedt nicht mehr ausrückt. Darum kümmere sich nun Wümbach und Ilmenau. 1604 Stunden leistete laut Vogler die Einsatzabteilung im Vorjahr, darunter waren 600 Stunden Ausbildung und 161 Stunden für Einsätze.

Vogler lobt die technische Ausstattung der Wehr, die beiden Fahrzeuge verfügten beispielsweise über Digitalfunk. Gräfinau-Angstedt soll einen speziellen Pumpenanhänger bekommen, der bei Wasserschäden helfen kann, wie beispielsweise vollgelaufenen Kellern.

Wehrführer will nicht mehr kandidieren

Mit Blick auf die im Januar 2021 bevorstehende Neuwahl der Wehrleitung macht Vogler bekannt, dass er nicht wieder als Wehrführer zur Verfügung steht. „Das hat mehrere, auch familiäre Gründe.“ Er sei jetzt zehn Jahre Wehrführer und sehe Potential beim Personal der Feuerwehr. „Vielleicht bringt das Schwung in die Sache“, so Vogler weiter. Wehrführer zu sein, sei stellenweise wie ein zweiter Job.

Wie es künftig mit der Internetseite des Ortsteile weitergeht, war ein weiteres Thema der Ortschaftsratssitzung. Bislang präsentiert sich der Ort noch auf der Seite der Wolfsberggemeinde, die es allerdings nicht mehr gibt. Der Name der neuen Seite sei mit „www.graefinau-angstedt.de“ schon vorhanden, müsse aber noch mit eigenen Inhalten bestückt werden, sagt Ortsteilbürgermeisterin Claudia Gorzelitz (parteilos). Darum will sich weiterhin Webdesignerin Andrea Machleidt kümmern. Gemeinsam mit der Ortschronistin und der Ortsteilbürgermeisterin sollen die Inhalte aktualisiert werden.

Am Infokanal soll festgehalten werden

Bürgerinformationen, Veranstaltungen, Ortschronik, Vereine sowie Firmen und Dienstleister sollen sich in dem Angebot finden. Weiterhin will die Ortsteilbürgermeisterin auch am Infokanal festhalten, der über die Antennengemeinschaft die Haushalte erreicht. Er sei vor allem für die älteren Bürger eine wichtige Informationsquelle. Gorzelitz habe angeregt, einen solchen Kanal auch für Ilmenau auszubauen.

250.000 Euro fließen aus dem Ilmenauer Haushalt in diesem Jahr nach Gräfinau-Angstedt, wie die Ortsteilbürgermeisterin weiter informiert. Darunter seien auch knapp 19.000 Euro aus der sogenannten Kopfprämie, über deren Verwendung der Ortsteilrat selbst entscheidet. „Ich würde mich freuen, wenn Bürger Vorschläge hätten, über die diskutiert werden kann“, so Gorzelitz.

Zu den Vorhaben der Stadt gehört unter anderen ein neuer Spielplatz für den Kindergarten, ein Salzsilo für den Bauhof sowie die Sanierung von Wirtschaftswegen am Brandberg. Der Friedhof soll mehr Parkplätze und eine neue Urnengemeinschaftsanlage erhalten.