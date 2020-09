Ilmenau: Studentinnen vermarkten eine besondere App

Noch Jahre, nachdem Christian Henke eine Anwendung für Mobiltelefone entwickelt hat, beschäftigen sich Ilmenauer Studenten damit. Der heute 33-Jährige erfand vor acht Jahren, als er selbst noch in Ilmenau studierte, eine besondere kostenfreie Navigations-App. Sie benötigt kein ständiges GPS-Signal, sondern bestimmt die Position über einen Schrittzähler. Das hat für Wanderer oder Fußgänger den Vorteil, dass der Akku länger deutlich hält.

Derzeit versuchen drei Studentinnen der Angewandten Medienwissenschaft, die App zu vermarkten. Sie übernahmen das Vorhaben von anderen Studenten und wählten es zum Thema ihres Medienprojekts. Derzeit haben die drei Studentinnen eine Aktion zur Gruppenfinanzierung im Internet laufen. Der finanzielle Einsatz ist im Prinzip eine Spende, ab höheren Beträgen soll es ein kleines Dankeschön, wie Postkarten oder T-Shirts geben. „Wir wollen die App damit bekannter machen“, sagt Gesa Vierkant (21).

Ziel ist, mit dem gesammelten Geld – knapp 1700 Euro sollen es werden – Marketingaktivitäten für die Anwendung zu unterstützen. „Mit dem gesammelten Geld soll der Aufbau einer Community verwirklicht werden. In erster Linie soll über die sozialen Medien ein nachhaltiges Fundament für die SmartNavi-Family geschaffen werden“, sagt Jessica Schmid (20). In naher Zukunft sind Events für Outdoor-Enthusiasten geplant, wie Geocoaching, Läufe oder Picknicks, ergänzt Lisa Schäfer (25). 169 Euro konnten die Studentinnen schon sammeln, 22 Tage läuft die Aktion noch.

Christian Henke freut sich, dass seine mehrfach ausgezeichnete Erfindung auch heute an der Technischen Universität eine Rolle spielt. Er wohnt und arbeitet jetzt in London als Produktmanager. Per Videokonferenz tauscht er sich mit den Studentinnen aus. „Inzwischen ist die Fülle der am Markt vorhandenen Apps so groß, dass ohne Marketing kaum noch Nutzer zu finden sind“, so Henke.

Mehr Infos: https://www.kickstarter.com/projects/smartnaviapp/smartnavi-step-based-and-gps-independent-navigation