Neuer Heimatkalender über Alt-Ilmenau erschienen

Ilmenau. Für seinen „Alt-Ilmenauer Heimatkalender 2021“ hat Heimatgeschichtsforscher Bernd Frankenberger diesmal sein Archiv unter thematischen Aspekten durchforstet und nach zum Teil unveröffentlichten historischen Aufnahmen gesucht, die auch aktuell wieder eine Rolle spielen. Da ist zum Beispiel die Brücke über die Ilm zwischen dem Festhallepark und dem heutigen Sportstadion „Am Hammergrund“: Das Bauwerk wurde im Jahr 1907 anstelle eines Holzstegs eingeweiht und führte zum sogenannten Wellenbad. Im Zuge der Umgestaltung des Festhallenparks soll demnächst eine neue Überführung an der Stelle gebaut werden. Das Parkcafé als inzwischen sanierter Teil der Festhalle ziert hingegen den Monat April - verbunden ist diese wie auch alle anderen Ansichten mit etlichen Hintergrunddetails zur damaligen Funktion und der Zeit der Erbauung.

Seit jeher verfolgt Frankenbergers Kalender vor allem eine Intention: Er richtet sich an jene, die sich mit Ilmenau verbunden fühlen, sodass der Zeitstrahl des Jahres fast in den Hintergrund rückt. Hinter den herausnehmbaren Motiven verbergen sich die jeweils aktuellen Ansichten der Stadt. Mancher Stammkäufer organisiert sich deswegen schon zwei Exemplare des Kalenders, um einen mit den historischen Fotos und daneben den mit den aktuellen Bildern aufzuhängen. Exemplare werden mittlerweile sogar ins Ausland verschickt, weiß Bernd Frankenberger.

Eine Konkurrenz zu den anderen Kalendern sei sein Begleiter durch die Jahreszeiten aber nicht, betonte er. Aus seiner Sicht hat jedes Werk über Ilmenau von Autoren der Stadt seine Fangemeinde.

Der „Alt-Ilmenauer Heimatkalender 2021“ ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und zum Stückpreis von 17,80 Euro in der Ilmenauer Bücherstube, dem Lord-Shops Töpfer, bei Copy-Shop, im Post-Shop in der Ziolkowskistraße, der Ilmenau-Information, bei Schlüsseldienst Entzian und in der DDR-Kaufhalle erhältlich.