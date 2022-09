Thüringer Physikolympiade startet: Teilnehmer aus Klassen sieben bis zwölf gesucht

Jena. Spannende Aufgaben warten auf Schülerinnen und Schüler bei der Thüringer Physikolympiade – eine haben wir zum Wissenstest.

Die Thüringer Physikolympiade ist in ihre erste Runde gestartet: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen sieben bis zwölf sind zur Teilnahme aufgerufen.

In der ersten Runde sind jeweils vier Aufgaben in Heimarbeit zu lösen. In den 14 Regionen werden jeweils die 20 Bestplatzierten jeder Klassenstufe zur Regionalrunde im Februar eingeladen, bei der die Teilnehmer für die Landesrunde bestimmt werden. Im April findet das Finale der thüringenweit jeweils besten 20 Schüler jeder Klassenstufe an der Technischen Universität Ilmenau statt.

Der Wettbewerb wird in diesem Jahr zum 32. Mal ausgetragen. Neben über den Unterrichtsstoff hinausgehenden Kenntnissen werden auch Kreativität und Originalität beim Lösen der anspruchsvollen Aufgaben erwartet, wie es auf der Internetseite des Bildungsministeriums heißt.

Kennen Sie die Lösung?

Wer sich selbst testen will, ob er mit den Schülern der achten Klasse mithalten kann, hier eine der gestellten Aufgaben:

„Max will mit einfachen Mitteln den Durchmesser des Mondes bestimmen, von dem er weiß, dass er rund 384.000 Kilometer von der Erde entfernt ist. Er erzeugt am Abend mit Hilfe einer Lochkamera ein Bild des Vollmondes auf einem 44 Zentimeter hinter dem Loch befindlichen Bildschirm. Dieses kreisförmige Bild misst er und stellt einen Durchmesser von 4 Millimeter fest. Wie groß ist demnach der Monddurchmesser?

Am nächsten Morgen betrachtet Max dann den Vollmond noch einmal kurz vor dessen Untergang knapp über dem Horizont. Dabei stellt er fest, dass dieser nicht völlig rund erscheint, sondern oval. Wie lässt sich der ovale Mond erklären?“

Hier können Schülerinnen und Schüler die Aufgaben herunterladen

Die Schülerinnen und Schüler finden alle Aufgaben auf den Internetseiten des Bildungsministeriums unter https://bildung.thueringen.de/schule/aktiv/wettbewerbe/physik