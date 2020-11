Wolfsberger Heimatkunde in neun Bänden

Der damals 82-jährige ehemalige Lehrer für Deutsch und Russisch, Eckhard Schneider, hat vor zwei Jahren den achten Band seiner Heimatkunde-Schriftenreihe herausgebracht. Er trägt den Titel „Willkommen und Abschied“. Den neunten Band „Zwischen Anfang und Ende“ erlebte Schneider nicht mehr in gedruckter Form. Der Autor starb am 7. Februar. Zwei Tage zuvor erzählte er Mandy Nicolai noch euphorisch von seinem neuen Werk. Sie hat schließlich sein fast fertiges Manuskript mit zahlreichen handbeschriebenen Seiten sortiert, per Computer niedergeschrieben und drucken lassen. Sie vollendete damit sein Lebenswerk in seinem Sinne. „Es war ihm unheimlich wichtig, dass dieses Buch in die Hände interessierter Menschen gelangt“, schreibt Mandy Nicolai im Vorwort.

Eckhard Schneider stellte 2018 seinen achten Band vor. Foto: André Heß