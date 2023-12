13-Jährige endlich gefunden! – Aufatmen im Mühlhäuser Vermisstenfall

Am Busbahnhof in Mühlhausen war das Kind am Donnerstagnachmittag gesehen worden. Nun ist die 13-Jährige wieder da.

Mühlhausen. Der Teenager wurde am Dienstag offenbar auf einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen aufgegriffen. Eine tagelange Suche geht zu Ende. Tausende Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis sind erleichtert.

Aufatmen und große Erleichterung bei tausenden Menschen in Nordthüringen: Die seit fünf Tagen vermisste 13-Jährige aus dem Unstrut-Hainich-Kreis ist gefunden.

Die Polizei hat am Dienstag bestätigt, dass das Mädchen wohlbehalten aufgefunden wurde. Es gehe ihr soweit gut. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Ermittlungen zu den konkreten Umständen dauern an. Hintergründe dazu und wo der Teenager gefunden wurde, wollte die Polizei nicht preisgegeben.

Patrick Martin von der Landeseinsatzzentrale Thüringen bestätigt: „Die Vermisste wurde am Dienstag wohlbehalten aufgegriffen und ist unverletzt. Sie befindet sich nun auf einer Polizeidienststelle und wird befragt.“

Informationen unserer Zeitung zufolge soll die Schülerin von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Krefeld (Nordrhein-Westfalen) aufgegriffen worden sein. Ob das Mädchen alleine oder in Begleitung war, ist nicht bekannt, ebenso die Hintergründe des Verschwindens.

Europaweite Fahndung

Seit Donnerstag, 30. November, wurde das Mädchen vermisst. Noch am Dienstagmorgen wurde die europaweite Fahndung herausgegeben.

Tagelang waren nicht nur Eltern, Verwandte und Freunde des Kindes in großer Sorge. Auch tausende Menschen bangten um das Wohl des Kindes. Die Polizei erklärte am Montag, man gehe davon aus, dass die 13-Jährige am Leben ist. Von einem Kapitalverbrechen werde nicht ausgegangen. Dennoch könne eine Gefahr für Leib und Leben nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei geht davon aus, dass das Mädchen am Donnerstagnachmittag freiwillig am Mühlhäuser Bahnhof in den Zug nach Leinefelde gestiegen war. Ein Polizeisprecher erklärte, es gab keine Zeugenhinweise, die darauf hindeuten könnten, dass jemand anderes auf sie eingewirkt hat oder sie in Begleitung war.

Spürhunde und Polizeihubschrauber im Einsatz

Mit Spürhunden wurde in Mühlhausen eine mögliche Route der Vermissten durch die Stadt rekonstruiert. Ein Fährtenhund hatte die Spur der 13-Jährigen bis zum Bahnhof in Mühlhausen verfolgen können. Es sei davon auszugehen, dass sie dort in einen Zug gestiegen ist, so die Polizei, vermutlich nach Leinefelde.

Dort war das Handys des Mädchen zuletzt im Mobilfunknetz eingeloggt gewesen. Danach verliert sich allerdings die Spur. Das Handy war seither ausgeschaltet. Vermutlich sei das Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln in unbekannte Richtung weitergereist, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Mühlhausen hat auch sogenannte Verkehrsdaten ihrer genutzten mobilen Endgeräte, sozialen Medien ausgewertet und geht Informationen aus der Bevölkerung nach. Ein Polizeihubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz. Hinweise wurden derzeit bundesweit mit Unterstützung anderer Länderpolizeien intensiv geprüft und nachverfolgt.

Polizei warnt vor eigenmächtiger Suche

In den vergangenen Tagen hatten sich immer wieder private Suchtrupps gebildet, die nach Emily suchten und teilweise auch andere Menschen zur Rede stellten oder vor deren Wohnhäusern lauerten.

Deshalb gab es einen wichtigen Hinweis der Polizei, keine eigene Ermittlungen anzustellen: „Von der proaktiven Ermittlungstätigkeit, die mitunter in die Persönlichkeitsrechte von Bürgerinnen und Bürgern eingreifen, bittet die Polizei Abstand zu nehmen. Die Eingriffsbefugnis in Grundrechte obliegt nach der Prüfung der Rechtmäßigkeit der Polizei.“ Dieses Verhalten könne mitunter Straftaten darstellen und hemmt die polizeiliche Ermittlungsarbeit. Zudem gingen mitunter Hinweise, die für die polizeiliche Ermittlungsarbeit wichtig sind, verloren.