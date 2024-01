Unstrut-Hainich-Kreis. Protesttag am 8. Januar hat Auswirkungen auf morgendlichen Berufsverkehr. Staus in Mühlhausen. Korso rollt durch Bad Langensalza

Hunderte Landwirte, Unternehmer und ihre Angestellte und Handwerker demonstrierten am Montag auch im Unstrut-Hainich-Kreis gegen die Politik der Ampel-Regierung. Von Mühlhausen aus setzten sich am Morgen gleich zwei Korsos mit mehr als 600 Fahrzeugen Richtung Landeshauptstadt in Bewegung.