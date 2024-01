Bad Langensalza. Landrat überbringt einen Scheck an den Feuerwehrverein im Unstrut-Hainich-Kreis für das vielseitig einsetzbare Gerät

Einen modernen Be- und Entlüfter will die Freiwillige Feuerwehr in Bad Langensalza anschaffen. Das Geld dafür sammelt der Feuerwehrverein – und erhielt jetzt 3000 Euro von Landrat Harald Zanker (SPD). Der Lüfter sei vielfach einsetzbar, sagte Stadtbrandmeister Steven Dierbach.