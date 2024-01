Bad Langensalza. Traditionelles Neujahrskonzert mit dem Lohorchester im ausverkauften Bad Langensalzaer Kultur- und Kongresszentrum

In Bad Langensalza ist die Dichte an Orchestermusik gerade am Jahresende und am Jahresanfang etwas höher. Kaum dass vor wenigen Tagen das hervorragende Weihnachtskonzert der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach die Gäste auf das Fest einstimmte, schon wurde am Samstag wieder ins Kultur- und Kongresszentrum der Kurstadt eingeladen. Diesmal gastierte, so wie immer zum Jahresauftakt, das Lohorchester Sondershausen.