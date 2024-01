Mühlhausen. „Bibliothek im Nebel“ heißt das neueste Werk von Kai Meyer, aus dem er am 23. Februar in der Stadtbibliothek in Mühlhausen lesen wird. Darin beschwört er die Magie der Bücher und legt eine faszinierende Melange aus Familiensaga, Kriminalroman, Liebesgeschichte und Abenteuer vor.

