Mühlhausen. Bogensportler aus Osthausen holen zehn Medaillen. Viel Lob für Organisatoren von den Speed Bow Hunters

Wenn Leute aus Osthausen (Ilm-Kreis) an Westhausen (Landkreis Gotha) vorbeiziehen, dann Nordhausen im Visier haben, mit Pfeil und Bogen im Rucksack aber in Mühlhausen landen, dann mag das ziemlich witzig klingen. Doch dies ist am Wochenende tatsächlich so der Fall gewesen. Denn eine Auswahl der Osthäuser Bogensportler hatte sich mit über 200 Teilnehmern aus dem ganzen Freistaat zur Thüringer Landesmeisterschaft in die Sporthalle der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises in Mühlhausen aufgemacht.