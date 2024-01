Bad Langensalza. Bad Langensalza bleibt weiter heiß auf Eis. Noch immer aber ist kein passender Pächter für das frühere Eiscafé „Cappuccino“ am Neumarkt in Bad Langensalza gefunden. Es gab nur eine Bewerbung nach der Ausschreibung, dennoch sind viele an dem kleinen Café interessiert.

Wer das derzeit leerstehende Eiscafé am Neumarkt 7 in Bad Langensalza künftig übernimmt, ist weiter offen. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) stieß die Ausschreibung nicht auf die erhoffte Resonanz. Nun soll es Gespräche geben mit Interessenten, die zwar angefragt, aber kein Angebot abgegeben haben. Ziel sei es, dass spätestens im Frühjahr ein neuer Pächter gefunden ist.