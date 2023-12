Auszeichnung für den BUND Bad Langensalza

Das Umwelt-Bildungsprogramm des BUND in Bad Langensalza ist vielfältig. So kann etwa das Müllmobil kann von Gruppen oder Einzelpersonen ausgeliehen werden. (Archiv)

Bad Langensalza Mit dem Thüringer Qualitätssiegel „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wurde die BUND-Ortsgruppe geehrt. Das ist der Grund.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Bad Langensalza ist mit dem Thüringer Qualitätssiegel „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet worden. Umweltminister Bernhard Stengele (B90/Grüne) überreichte das Zertifikat am Montagabend in Erfurt auf dem Weihnachtsmarkt.

Der BUND-Ortsverband Bad Langensalza erhielt das Siegel für sein Engagement um das Umweltzentrum. Es wird von einer Umweltpädagogin geleitet und zu großen Teilen ehrenamtlich betreut. Dort gibt es vielfältige Umweltbildungsangebot, die den Erhalt und die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage mit Rücksicht auf die Bedürfnisse von Natur und Mensch in den Mittelpunkt stellen.

„Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet, Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene, für Natur- und Umweltschutz zu begeistern, damit sie die richtigen Entscheidungen für unseren Planeten treffen können“, sagte Stengele. Mit dem BUND Bad Langensalza wurden fünf weitere Bildungsträger mit dem Qualitätssiegel erstmals ausgezeichnet. Darunter etwa der Alternative Bärenpark in Worbis im Eichsfeld. Das Siegel verteidigen konnte die Jugendherberge „Urwald Life Camp“ in Lauterbach am Hainich-Rand im Wartburgkreis.