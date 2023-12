Autounfall und Brandstiftung – Das sind die Polizeimeldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis In Bad Langensalza kam es zu einem Autounfall mit drei Verletzten. Außerdem wurden Mülltonnen in einem Garagenkomplex in Brand gesetzt und in Mühlhausen brannte eine Gartenlaube ab.

Autounfall mit drei Verletzten

Nach einem Autounfall in Bad Langensalza mussten drei Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 7 Uhr am Mittwochmorgen auf dem Homburger Weg. Als er auf die Thamsbrücker Landstraße auffahren wollte, beachtete er nicht die Vorfahrt einer 49-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit ihr. Beide Autofahrer sowie eine 57-Jährige, die als Beifahrerin im VW saß, wurden laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Brandstifter in Garagenkomplex

Unbekannte beschädigten am Mittwochabend einen parkenden Volkswagen in einem Garagenkomplex in der Feldstraße in Bad Langensalza. Kurz darauf wurde aus dem Garagenkomplex auch ein Brand gemeldet. Laut Mitteilung der Polizei wird vermutet, dass dieselben Täter, die das Auto beschädigten, auch eine Mülltonne in Brand setzten. Bei Untersuchungen am Tatort fiel auf, dass die Unbekannten versucht hatten, auch das Fahrzeug in Brand zu setzen. Die Beamten haben nun das Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gartenlaube in Kleingartenanlage brennt ab

Zum Vollbrand einer Gartenlaube kam es am Donnerstag in der Kleingartenanlage „Herbstberg“ in Mühlhausen. Laut Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr über den Brand informiert, allerdings konnten sie das Gebäude trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen nicht mehr retten. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Noch ist die Brandursache unklar.

Fahrer kollidiert mit Verkehrszeichen und fährt sich auf Feld fest

Ein 61-jähriger Fahrer rammte in Flarchheim ein Verkehrszeichen, setzte seine Fahrt fort und fuhr sich dann auf einem Feld in Niederdorla fest. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten gegen 13 Uhr am Donnerstag über das feststeckende Fahrzeug informiert. Der Fahrer war zuvor von der Fahrbahn abgekommen und schaffte es aufgrund des aufgeweichten Untergrundes nicht, wegzufahren. Bei der Prüfung der Polizei bemerkte diese die Kollision mit dem Verkehrsschild. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von deutlich über zwei Promille. Er musste eine Blutentnahme durchführen und seinen Führerschein abgeben. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug.