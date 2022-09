Bad Langensalzas Gästeführer spenden für Marktkirche

Bad Langensalza. Bad Langensalzas Gästeführer arbeiten mehrfach ehrenamtlich und bieten kostenfreie Führungen an. Wie es dennoch der Stadt nutzt.

Einen Spendenscheck über 777 Euro übergaben die Gästeführer der Stadt Bad Langensalza an den evangelischen Pfarrer Dirk Vogel für den Verein Marktkirche St. Bonifacii. Die Spende soll dem Erhalt der Marktkirche St. Bonifacius und insbesondere dem Kirchturm zugutekommen, teilt für die Gästeführer Patrick Kosiol mit.

Das Geld stammt aus ehrenamtlich durchgeführten Stadtführungen, an denen sich viele der 35 aktiven Gästeführer der Gästeführer-Zunft Bad Langensalza beteiligt hatten.

„Wir als Verein der Gästeführer-Zunft bieten zu wichtigen Terminen Sonderführungen an. Sie sind für die Teilnehmer kostenlos. Wir Gästeführer arbeiten und bitten um Spenden. Diese Spenden werden für gemeinnützige Zwecke und zur Unterstützung lokaler Einrichtungen und Vereine verwendet“, erklärt Kosiol. In der Vergangenheit haben die Gästeführer das Burgtheater unterstützt, an den Zwiwel-Verein Zwischenwelten und auch schon mehrmals an den Marktkirchenverein gespendet.

Die „Kultur-Spur“ wirdan diesem Sonntag angeboten

Auch dieses Wochenende findet wieder eine kostenfreie Sonderführung statt. Das Thema diesmal: „Kultur-Spur“. Start ist am Sonntag, 11. September, um 10 Uhr an der Touristinformation. Die Gäste werden geführt von Beatrice Pietsch, Kathleen Müller, Rosemarie Herzog sowie Anja Koeltz.

Am selben Sonntag, 11.30, 13 und 14.30 Uhr, finden außerdem Turmbegehungen auf dem Kirchturm der Marktkirche statt. Der Aufstieg in der Gruppe mit Gästeführer kostet 5 Euro pro Person. Auch dieses Geld soll dem Erhalt des Kirchturms der Marktkirche zugutekommen.