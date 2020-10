Bauarbeiten in Mühlhausens Innenstadt

Mühlhausen. Der Notsicherung folgt an Obermarkt und Burgstraße in Mühlhausen bis Weihnachten Sanierung. Auch Großprojekt an Hollenbacher Landstraße beginnt.

Die Rüttelpiste Obermarkt/Burgstraße soll verschwinden. Seit Jahren gibt es immer wieder Probleme mit dem lose liegenden Pflaster. In den vergangenen Monaten haben sich nach Aussage von Sven König, Fachdienstleiter für den Bereich Straßen-und Grünanlagenbau bei der Stadtverwaltung Mühlhausen, Fälle gehäuft, in denen beim Überfahren Pflastersteine so nach oben gedrückt wurden, dass sie an den Autos Schäden angerichtet haben.