Blumen-Imperium in Bad Langensalza schließt seine Türen für immer

Bad Langensalza. 33 Jahre Floristentradition gehen in Bad Langensalza zu Ende. Dahinter steckt eine bewegende Geschichte.

Nach 33 Jahren geht eine Ära zu Ende. Der Blumenladen von Ramona Grimm am Bad Langensalzaer Kornmarkt schließt seine Türen zum Jahresende für immer. „Wir möchten kürzer treten und mehr Zeit für uns und unsere Familie haben“, sagt die Floristin.

Die Entscheidung sei ihr und ihrem Mann Matthias nicht leicht gefallen. „In all den Jahren haben wir einiges aufgebaut. Während viele andere Geschäfte um jeden Kunden kämpfen, können wir uns vor Aufträgen kaum retten“, erzählt Ramona Grimm. Trotzdem sei der Entschluss endgültig.

Dass sie einmal ein eigenes Blumengeschäft führen würde, damit hätte die gelernte Agraringenieurin früher nie gerechnet. „Nach der Wende gab es hier wenig Arbeit. Wir mussten kreativ werden“, sagt sie. Das Paar half übergangsweise an einem Blumenstand aus und fand Gefallen an der Arbeit mit Tulpen, Rosen, Gerbera und Co. „Wir hatten so viel Spaß daran, dass wir schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben“, erzählt Ramona Grimm. Und das ohne Floristenausbildung oder jahrelanger Erfahrung.

Blumennamen mit Rechnungen auswendig gelernt

Zunächst war Familie Grimm mobil auf Wochenmärkten in der Region unterwegs. Dann wurde sie am Bad Langensalzaer Kornmarkt sesshaft. Ramona Grimm eignete sich ihr Wissen über die Pflanzen nach und nach selber an – mit Herzblut und einem geübten Blick für Schönes. „Die verschiedenen Blumennamen habe ich mit den Rechnungen vom Großmarkt auswendig gelernt“, erzählt sie. In ihr Geschäft zog ein, was gefiel.

Heute macht der gebürtigen Mühlhäuserin keiner mehr etwas vor. Geht es um Sträuße und Gestecke für Hochzeiten, Geburtstage, Beerdigungen oder Bühnenschmuck, ist Blumen-Grimm für viele Bad Langensalzaer die erste Anlaufstelle.

Auch der Laden am Kornmarkt hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. „Als wir das Haus damals gekauft haben, war es ein echter Schandfleck. Zuerst haben wir unsere Blumen in einer kleinen Ecke verkauft, dann haben wir die Geschäftsräume saniert, ausgebaut und dazugekauft“, erzählt Ramona Grimm. Nach und nach machten die Grimms das Haus zu einem gemütlichen Blumenladen und zu ihrem Zuhause.

In den vergangenen 33 Jahren arbeiteten Ramona und Matthias Grimm sechs bis sieben Tage die Woche. „Die Arbeit spielt sich ja nicht nur hinter der Ladentheke ab“, erzählt die Geschäftsführerin. Die Freude an ihrer Arbeit verlor sie dabei nie.

Seit Mai steht nun fest, dass die Grimms ihren Laden aufgeben. Das Weihnachtsgeschäft aber wollen sie noch mitnehmen. „Dass wir in den Wochen vor den Festtagen Weihnachtsbäume verkaufen, ist zu einer Tradition geworden. Das wollen wir unseren Kunden nicht nehmen“, sagt Ramona Grimm. Am 31. Dezember aber schließt sie ihren Laden zum letzten Mal zu.

Einen Nachfolger für das Geschäft gibt es nicht. „Wir sind ein familiäres und gut eingespieltes Team. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, endgültig aufzuhören“, sagt die Chefin. Am Ende bleibt nur, Danke zu sagen. „Mein Mann und mein Team standen immer hinter mir. In all den Jahren sind uns auch unsere Kunden immer treu geblieben. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Ramona Grimm.