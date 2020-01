Ein erfolgreicher Bund mit engagierten Menschen

Tusch für 25 Jahre Dünwald: Bei einem Empfang stand am Sonntagnachmittag der Rückblick auf die Geschichte der Einheitsgemeinde im Mittelpunkt. Die haben auch Menschen mitgeschrieben. Frank Meyer (CDU) bedankte sich bei ihnen dafür, dass ihr Engagement die Gemeinde lebenswert macht.

Um die Festveranstaltung offiziell eröffnen zu können, hatte er sich von den Feuerwehrmusikanten Hüpstedt helfen lassen müssen, die den Nachmittag musikalisch gestalten. Denn in der Dünwald-Halle, die fast aus allen Nähten platzte, herrschte Feierstimmung. Das Buffet, auf dem 55 Sorten Kuchen türmte, hatten die Gäste schon selbst eröffnet. Und von vielen wurden die Fotos bestaunt, die an den Wänden die Gemeindegeschichte dokumentierten.

Auch der Empfang war ein Gemeinschaftswerk von Dünwalds Vereinen und Organisationen. Meyer freute sich, dass alle zum Gelingen beigetragen hatten. Selbst die Kleinen aus den Kindergärten St. Christophorus und St. Josef. Sie sangen dann auch: „Wir sind die Kleinen in der Gemeinde, doch ohne uns läuft alles schief.“ Zudem hatte die Schüler von Grund- und Gemeinschaftsschule etwas einstudiert. Auch die Großen beteiligten sich natürlich am Programm: der Gesangverein „Cäcilia“ und der Carneval Club sowie der Eichsfelder Heimat- und Wanderverein aus Hüpstedt.

Beberstedt, Hüpstedt und Zaunröden fusionieren 1994

Die Kindergartenkinder von St. Christophorus und St. Josef sangen: „Ohne uns läuft gar nichts, ohne uns läuft alles schief“. Foto: Sabine Spitzer

Politisch zurück blickte Gerhard Wegerich. Der 66-Jährige hatte die Einheitsgemeinde mit aus der Taufe gehoben und war zwölf Jahre hauptamtlicher Bürgermeister von Dünwald. Wie er sagte, war damals nach den ersten freien Kommunalwahlen Anfang der 90er-Jahre eigentlich das Ziel die Gründung einer Verwaltungsgemeinschaft. Doch Zella sprang ab und schloss sich Dingelstädt an. So verblieben Beberstedt, Hüpstedt und die Gemeinde Zaunröden, die im Zuge der Fusion auf Wunsch seiner Einwohner vom Landkreis Sondershausen in den Kreis Mühlhausen wechseln wollte. Laut Wegerich kamen die Orte aber nur auf 2500 Einwohner und damit zu wenig, weshalb eine Verwaltungsgemeinschaft vom Innenministerium nicht genehmigt wurde. Daher entschied man sich für die Gründung eine Einheitsgemeinde.

Dünwald war dann auch die erste Einheitsgemeinde im damals noch bestehenden Kreis Mühlhausen. Zum 1. Januar 1994 wurde sie aus der Taufe gehoben. Die Anfangsjahre waren durch Aufbauarbeit geprägt. Neue Wohngebiete entstanden, Rad- und Fußwege. Auch wurden Dorfgemeinschaftshäuser und viele Straßen gebaut sowie Jugendtreffs und Gemeindebibliotheken eröffnet.

Zusammen kann man viel erreichen

Landrat Harald Zanker (SPD) schenkte den drei Ortsteilen je einen Baum, die noch gepflanzt werden sollen. „Diese sollen zeigen, dass die drei Orte zusammengehören“, sagte er.

Darauf hatten zuvor im ökumenischen Gottesdienst in der Dünwald-Halle bereits die Pfarrer Günter Christoph Haase und Martin Quellmalz hingewiesen. „Die Orten bilden eine Gemeinschaft, in der jeder seine eigene Identität entwickeln kann“, so die Pfarrer. Gemeinsam könnten sie viel erreichen zum Segen der Ortsteile.

Seit April 2018 ist Frank Meyer (CDU) Bürgermeister von Dünwald. Foto: Sabine Spitzer

„Wenn alle mit anfassen, wird eine Sache einfacher und sie wird klappen“, sagte Bürgermeister Meyer. Der Satz ist zugleich sein Wunsch. Denn Dünwald hat heute rund 2200 Einwohner und muss sich im 26. Jahr des Bestehens der Einheitsgemeinde Partner suchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.