Kirchenchef wird ins Amt eingeführt

Mühlhausen. Der neue Superintendent des evangelischen Kirchenkreises, Christian Beuchel, wird am Samstag, 18. November, in sein Amt eingeführt. Ab diesem Tag kommt, ab 9 Uhr, im Haus der Kirche in Mühlhausen die Synode zusammen. Die 50 Mitglieder umfassende Synode, die mehrheitlich aus Ehrenamtlichen besteht, wird den Haushaltsplan für 2024 und die kreiskirchlichen Kollekten beschließen. Im Anschluss, ab 11.30 Uhr, überträgt in einem Festgottesdienst in der Divi-Blasii-Kirche Mühlhausen Regionalbischof Tobias Schüfer das Amt des Superintendenten an Beuchel. Er folgt auf Andreas Piontek, der zwischen 1999 und 2023 das Amt inne hatte.

99 Gemeinden gehören zum Kirchenkreis

Als Superintendent übernimmt Beuchel die Aufgabe, die kirchliche Arbeit im Kirchenkreis Mühlhausen zu organisieren. In seiner Verantwortung liegt die geistliche Versorgung der 99 Kirchengemeinden und die Dienstaufsicht über die 28 Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem hat er die kirchlichen Belange in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Christian Beuchel war als Pfarrer in vier Kirchengemeinden und als Schulpfarrer im Kirchenkreis Wittenberg tätig, bevor er fast 15 Jahre, bis Ende 2018, als Superintendent dieses Kirchenkreises gewirkt hat.

Zuletzt war er Geschäftsführer im Diakoniewerk Halle.

Die Synode des Kirchenkreises hatte Beuchel auf einer Sondersynode Ende August gewählt. Gleich im ersten Wahlgang hatte er 35 von 39 Stimmen erhalten. Der in Frankenberg (Sachsen) geborene Theologe war der einzige Kandidat. Eine der wesentlichen Aufgaben wird es sein, die Fusion der drei Nordthüringer Kirchenkreise vorzubereiten.