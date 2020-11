Konfirmanden fegen auf Friedhof in Mühlhausen Laub

Die Konfirmanden haben am Montagnachmittag den jüdischen Friedhof vom Laub befreit. Wie Pfarrer Tobias Krüger (links) mitteilt, sei es inzwischen Tradition, das Friedhofsareal im Hinblick auf das Pogromgedenken am 9. November auf Vordermann zu bringen. „Mit 18 Konfirmanden haben wir nicht nur Laub gefegt, sondern auch ein Zeichen gegen Faschismus gesetzt“, sagt Krüger. Wie das Pogromgedenken in diesem Jahr begangen wird, könne er noch nicht sagen. Ausfallen werde es nicht, denn kirchliche Veranstaltungen mit Abstand seien erlaubt.