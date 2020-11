Mühlhäuser melden 500 Mängel über das Internet

Damit die Kreisstadt möglichst sauber und gepflegt bleibt, bietet die Stadtverwaltung auf der eigenen Internetseite einen Mängelmelder an. Der soll es den Mühlhäusern einfacher machen, Schäden oder Verunreinigungen im Stadtgebiet schnell und unkompliziert an die zuständigen Behörden im Rathaus weiterzugeben – ohne Termin oder unbeliebte, langwierige Telefonate.

Anfang Februar ging der Mängelmelder ans Netz. Seitdem gingen darüber etwa 500 Hinweise zu den verschiedensten Mängeln ein, durchschnittlich etwa 50 pro Monat, heißt es aus dem Rathaus. Die Idee zum digitalen Mängelmelder brachte Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) aus anderen Kommunen mit.

In Jena beispielsweise können die Einwohner ihre Entdeckungen schon seit zwei Jahren online an die Stadtverwaltung weitergeben.

Straßenschäden werdenin mittelfristige Planung genommen

Mit Stand Mitte November meldeten die Mühlhäuser vor allem Schäden an Straßen, Geh- und Radwegen (bisher 75 Mal) und Müll- und Sperrmüllablagerungen (46). Spitzenreiter mit 116 Meldungen sind defekte Straßenbeleuchtungen und Laternen.

Geht eine Meldung bei der Stadtverwaltung ein, wird sie anhand der angegebenen Kategorien an die zuständigen Fachbereiche weitergeleitet. Jeder Mangel werde so schnell wie möglich geprüft und je nach Art kurz- oder mittelfristig behoben, heißt es aus der Verwaltung.

Zum Beispiel können kaputte Straßenlaternen relativ schnell repariert und Verunreinigungen beseitigt werden. Wird abgelagerter Sperrmüll gemeldet, leitet die Verwaltung das an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises weiter. Schäden, deren Beseitigung etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, werden in die mittelfristige Planungen aufgenommen. Dazu zählen zum Beispiel Schlaglöcher in Straßen.

Dass der Mängelmelder eine durchaus ernstzunehmende Serviceleistung der Stadtverwaltung ist, schilderte vor kurzem eine Leserin in unserer Zeitung.

Bianka Ellinger meldete wuchernde Brombeersträucher zwischen der Martini-Grundschule und dem alten Friedhof, die nicht nur unschön aussahen, sondern laut Ellinger auch eine Gefahr für Fußgänger darstellten. „Der städtische Bauhof reagierte schnell und schickte seine Mitarbeiter zur Beseitigung“, berichtete die Mühlhäuserin.

Einen Mangel können Nutzer über die stadteigene Internetseite per Onlineformular melden. Um es den Nutzern einfacher zu machen, kann der Ort des Schandflecks in einer interaktiven Karte angeklickt werden. Auch Bilder können zusätzlich zu einer schriftlichen Beschreibung helfen, den Mangel zu verdeutlichen. Werden bei einer Meldung allerdings Rechte Dritter verletzt, behalte sich die Verwaltung vor, Bilder und Texte sofort zu löschen, heißt es aus dem Rathaus.

Gefahrenstellen gehenan Feuerwehr und Polizei

Nicht das richtige Instrument sei der Mängelmelder allerdings, wenn entdeckte Schäden eine Gefahr für Passanten bedeuten könnten. Das müsse entweder an die Feuerwehr (Telefon: 112) oder die Polizei (110) gemeldet werden.

In insgesamt 15 Kategorien können Mängel angegeben werden. Die Auswahlmöglichkeiten reichen von defekten Ampeln und Verkehrszeichen über öffentliche Plätze, Spielplätze und Sportanlagen bis hin zu Bäumen, Papierkörben und Wanderwegen.

Wer einen Schandfleck entdeckt hat, kann den entweder anonym oder mit Angabe der E-Mail-Adresse melden. Wer sie angibt, wird dann von der Verwaltung über den Bearbeitungsstatus seiner Meldung informiert.

„Neun Monate nach der Einführung zeigt sich, dass der Mängelmelder sehr gut angenommen wird und zum erhofften Ziel einer unkomplizierten, direkten Informationsweitergabe und Problembehebung führt. Im nächsten Schritt wollen wir den Mängelmelder noch besser für Menschen mit Beeinträchtigungen nutzbar machen. Dafür arbeiten wir eng mit dem Behindertenbeauftragten des Landkreises zusammen“, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns.

Schäden oder Verunreinigungenkönnen der Stadtverwaltungüber das Internet gemeldet werdenauf der Seitewww.maengelmelder.muehlhausen.de.