In der Marienkirche gibt es am Freitag, 25. Juni, Musik zur Marktzeit.

Musik am Mittag in der Mühlhäuser Marienkirche

Mühlhausen. Die Veranstaltungsreihe Orgel und Markt wird fortgesetzt.

Die Stadtverwaltung setzt die Reihe „Orgel & Markt“ fort, die im vergangenen Jahr Auftakt hatte. Die erste Musik am Mittag in diesem Jahr findet laut Mitteilung des Rathauses am Freitag, 25. Juni, um 11.30 Uhr, in der Marienkirche statt. Dann lautet die Devise wieder: Einfach kurz vom Alltag abschalten und für 30 Minuten in eine andere Welt eintauchen. Für den Zutritt zur Kirche braucht es eine kostenfreie Eintrittskarte, diese gibt’s in der Tourist-Information.