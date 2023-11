Musikantenparade zur Weihnachtszeit in Mühlhausen

Mühlhausen. Hainich Concerts präsentiert ein Volksmusikfest mit jeder Menge Gefühl im Mühlhäuser Schwanenteich-Saal.

Freunde der Volksmusik dürfen sich in Mühlhausen auf eine musikalische Reise durch die Winterpracht der Alpen mit viel vorweihnachtlicher Stimmung und jeder Menge Gefühl freuen. Stars der Volksmusik laden zur Musikantenparade zur Weihnachtszeit am Samstag, 2. Dezember, 15 Uhr, in die Kulturstätte Schwanenteich ein.

Veranstalter Hanjo Betzold von Hainich Concerts kündigt die Grand-Prix-Siegerinnen der Volksmusik Sigrid und Marina aus dem Salzkammergut an. „Das wohl schönste und beste, was die volkstümliche Musik im Alpenland zu bieten hat“, sagt Betzold. „Die beiden Österreicherinnen werden ein echtes musikalisches Feuerwerk entzünden und für viel alpenländische Weihnachtsstimmung sorgen – mal zünftig und mal ganz besinnlich.“

Mit dabei in Mühlhausen ist auch Supertalent-Gewinner Michael Hirte, der Mann mit der Mundharmonika. Das bekannte Duo Hainichfeuer, die beiden Vollblutmusikanten Hanjo Betzold und Ronny Kollascheck, runden den Nachmittag mit volkstümlichen Melodien und weihnachtlichen Klängen ab.

Hanjo Betzold sagt, er fühle sich der Volksmusik verpflichtet. Denn der Kammerforster ist mit dieser Musik und der Agentur aufgewachsen, die sein Vater Horst seit den 1990er zu großen Erfolgen geführt hat. Mit Corona gab es einen kaum überwindbaren Einbruch in der Veranstaltungsbranche, aus der sich auch Hainich Concerts nun langsam wieder erholt.

Die Agentur setzt dabei einerseits auf Künstler, die ihr über die Jahre treu geblieben sind, andererseits auf ein dankbares Volksmusik-Publikum.

Karten gibt es bei der VR-Bank Westthüringen (Wendewehrstraße, Mühlhausen), unter ticketshop-thueringen.de oder per Telefon: 0361 / 2275227.