Neue Wege für Weberstedter Schlosspark

Seit einigen Tagen wird im Park hinter dem Weberstedter Schloss Goldacker gebaut. Bagger und Laster rollen, bewegen tonnenweise Erdmassen und Kalkschotter. Die Mitarbeiter der Mühlhäuser Baufirma setzten die Bordsteine für den neuen Gehweg in Beton. Umfangreiche Baumpflegearbeiten sowie ein gründlicher Freischnitt von wild gewachsenen Sträuchern gingen den Arbeiten voraus. Der rund 800 Meter lange Gehweg wird von Betonkanten gesäumt. Die Lauffläche soll eine geschlemmte Schotterdecke erhalten.

Gut 44.000 Euro kostet das gesamte Bauprojekt. Hierfür übergab Hans-Ulrich Pohlmann, Mühlhausens Ortskurator der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gemeinsam mit Lotto Thüringen in dieser Woche eine Förderung von 20.000 Euro. Das Landesamt für Denkmalpflege steuert weitere 20.000 Euro bei. Den Rest teilen sich die Gemeinde und der Weberstedter Dorfclub.

„Unser Schlosspark steht unter Denkmalschutz, das ist uns bei der Planung des Baues aufgefallen und war uns vorher nicht bewusst. Die denkmalpflegerische Zielstellung, an die wir uns gehalten haben, beinhaltet den Originalzustand des Gehweges aus dem 16. Jahrhundert. Deshalb kamen Pflastersteine nicht infrage“, erklärte Jeremi Schmalz vom Dorfclub. Wie Denkmalschützerin Ines Gliemann erläutert, seien Dorfclub und Architekt bei der Planung der Anlage vom Landesamt für Denkmalpflege betreut worden. Dies sei auch die Grundlage gewesen, um Fördergelder für den neuen Gehweg im Schlosspark beantragen zu können. „Oft denken die Leute, die selbst einen Garten hinter dem Haus haben, sie könnten so ein Projekt selbst planen. Dem ist nicht so, hier müssen wirklich Fachleute ran“, sagt die Denkmalpflegerin. Nur so käme man im Anschluss auch an die entsprechenden Fördertöpfe.

Bei der Planung und Umsetzung habe man darauf achten müssen, die damaligen Sichtachsen herzustellen. Betonelemente aus DDR-Zeiten mit einem Gewicht von über 24 Tonnen mussten aus dem Park entfernt werden.

Viel Eigenleistung hat der Dorfclub in den vergangenen Jahren in die grundhafte Instandsetzung des verwilderten Schlossparks gesteckt, berichtet Jeremi Schmalz. Man sei aber noch lange nicht am Ende mit den Arbeiten. Im kommenden Jahr wolle man sich als Verein zusammensetzten und das weitere Vorgehen beraten. Man müsse darüber entscheiden, was mit dem in die Jahre gekommene Musikpavillon in der Parkmitte geschieht. Ob und wie man ihn weiter nutzen möchte und könne. Der Bau des Weges bilde einen Lückenschluss. Später könne man auf einem Rundweg durch den Park hinter dem Schloss Goldacker laufen. Geht der Zeitplan auf, sollen die Arbeiten noch vor Weihnachten abgeschlossen sein.

„Wir sind über die Unterstützung wahnsinnig dankbar. Ohne dieses Geld und die vielen helfenden Hände und Befürworter wäre der Bau des Weges absolut nicht möglich gewesen“, sagt Jeremi Schmalz. Laut Bürgermeisterin Simone Stiebling (parteilos) wurde der Verein vor gut sechs Jahren gegründet, um sich den Wegen, Dorfplätzen und dem Schlosspark anzunehmen.

Das Bauprojekt hinter dem Schloss Goldacker in Weberstedt gehört zu den über 480 Objekten, die die Deutsche Stiftung Denkmalschutz dank Spenden und der Glücksspirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Thüringen fördern konnte.