Neuer Transporter für Mühlhäuser Tafel

Bei der Übergabe des neuen Tafel-Fahrzeugs in dieser Woche dabei: Walter Hofmann, Klemens Müller, Bernd Lubczyk, Christian Blechschmidt, Veronika Broschat, Thomas Diwo und Reiner Engel (von links) .

Ein neues Transportfahrzeug, um die Lebensmittel der Mühlhäuser Tafel zu transportieren, wurde in dieser Woche in den Dienst gestellt.

Wie Reiner Engel vom Diakonisches Werk Eichsfeld-Mühlhausen mitteilt, sei der bisherige Tafel-Transporter gut zehn Jahre alt und durch die vielen Fahrten einfach verschlissen. Das Fahrzeug mit Kühlkoffer werde benötigt, um Lebensmittel zur Versorgung bedürftiger Menschen zu transportieren. Diese werden dann in den Lebensmittelausgaben der Mühlhäuser Tafel und der Tafelausgabestelle in Schlotheim verteilt. Jeden Monat lege es bis zu 3.000 Kilometer zurück, um bei Händlern oder in großen Lebensmittellagern zu sammeln und sie nach Mühlhausen oder Schlotheim zu transportieren.

Gut 44.000 Euro Habe der Transporter gekostet und ist über ein Abkommen des Bundesverbandes der Tafeln gemeinsam mit Mercedes Benz und vielen weiteren Unterstützern angeschafft worden.