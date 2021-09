Unstrut-Hainich-Kreis: Fahrplanänderung zum Schulstart

Unstrut-Hainich-Kreis. Mit einer kleinen Änderung im Fahrplan erhalten Berufsschüler, die von Mühlhausen nach Sonderhausen wollen, künftig Anschluss-Busse.

Zum Schuljahresbeginn gibt es für die Buslinien 130 und 131 einige Anpassungen. Wie die Regionalbusgesellschaft Unstrut-Hainich- und Kyffhäuserkreis mitteilte, fährt die Linie 130 künftig 10 Minuten früher (6.27 Uhr) ab dem Busbahnhof (ZOB) Mühlhausen und nicht mehr über die Haltestelle Körner, Schule. Damit sei es Berufsschülern, die nach Sondershausen müssen, am ZOB in Sondershausen möglich, die Anschlüsse zu erreichen. Die Linie 131 verkehrt mit einer zusätzlichen Fahrt an Schultagen ab Bahnhof, Mühlhausen um 6.50 Uhr zur Haltestelle Körner, Schule (Ankunft 7.08 Uhr).

Informationen bei der Regionalbus Gesellschaft unter Telefon (03601) 40865217 oder online unter regionalbus.de.