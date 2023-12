Die 13-Jährige wurde zuletzt am Donnerstag am Mühlhäuser Busbahnhof gesehen.

Vermisste Emily (13) in Mühlhausen: Zweite Nacht der Ungewissheit – Tausende Menschen in Sorge

Mühlhausen. Seit zwei Nächten ist die 13-Jährige verschwunden. Es gibt weitere Suchaktionen in Mühlhausen. Das ist bislang bekannt.

Wieder ist eine Nacht voller Ungewissheit in Mühlhausen und Umgebung vergangen – die zweite in Folge für die Eltern und Großeltern der vermissten Emily. Am Donnerstag war das Mädchen am Mühlhäuser Busbahnhof zuletzt gesehen worden. Danach verliert sich die Spur. Ihr Handy ist ausgeschaltet.

Tausende Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis sind seitdem in Sorge um die 13-Jährige. Sie haben den Vermisstenaufruf in sozialen Netzwerken geteilt, um die Suche zu unterstützen. Zusätzlich zu den Maßnahmen der Polizei wurden private Suchtrupps gebildet.

Aufruf in sozialen Netzwerken: „Haltet die Augen auf!“

Am Freitagabend startete Philipp Bursian, der Initiator des Projektes Straßenkreuze, gemeinsam mit Mühlhäuserinnen und Mühlhäusern noch einmal an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet von Mühlhausen eine Suchaktion. Bursian, gebürtiger Weimarer, nutzt dabei auch seine Bekanntheit, um bei Facebook noch einmal an die Menschen zu appellieren: „Haltet die Augen auf!“

Das ist bisher zum Fall Emily öffentlich bekannt:

Die 13-Jährige kommt aus Lengenfeld unterm Stein. Sie gilt als zuverlässig und pünktlich. „Sie kam nie zu spät“, sagt die Mutter. Emily sei ein eher schüchternes Mädchen.

Gemeinsam mit ihrer Klasse von der Struther Gemeinschaftsschule kommt sie am frühen Donnerstagnachmittag von einer Exkursion zurück nach Struth. Anschließend, so schildern es die Eltern, fährt sie noch einmal zurück nach Mühlhausen. Sie will sich hier mit einer Freundin treffen. Am Mühlhäuser Busbahnhof wird sie um 14.30 Uhr das letzte Mal gesehen.

Als sie abgeholt werden soll, um 17 Uhr am Penny-Markt in der Mühlhäuser Marcel-Verfaillie-Allee, ist sie nicht dort. Die Eltern versuchen, das Kind per Handy zu erreichen, doch das ist ausgeschaltet.

Gegen 19.30 Uhr wird die Polizei eingeschaltet. Die Suche beginnt.

Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung

Am Freitag gibt die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung heraus.

Emily ist 1,63 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Daunenjacke, blaue Jeans und schwarze Stiefel.

Wer Hinweise zum Aufenthalt des Mädchens geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter Telefon 03601/4510 oder jeder anderen Polizeidienststelle.