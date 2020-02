Diether Röth (rechts) besuchte zur Buchvorstellung Harald Rockstuhl in Bad Langensalza. Der 96-Jährige Herausgeber der Buchreihe „Bäuerliches Leben um 1900“ veröffentlichte in dem Verlag den fünften Band der Reihe.

Warum die Bauersfrauen hart arbeiten mussten

Diether Röth hat seinen fünften Band in der Reihe „Bäuerliches Leben um 1900“ im Rockstuhl-Verlag veröffentlicht. Zu diesem Anlass kam der 96-Jährige kürzlich nach Bad Langensalza, um sein Werk vorzustellen. Der fünfte Band soll auch der letzte sein. Der Titel lautet: „Die Hausarbeit der Bauersfrau“.

Diether Röth ist Flarchheim geboren und aufgewachsen. Sein Vater Erich dokumentierte das Alltagsleben um 1900 und schrieb dies über Jahrzehnte in einer umfangreichen Dokumentation nieder. Diese umfasste mehrere Ordner – per Schreibmaschine geschrieben.

Diether Röth hat den Nachlass aufgearbeitet mit dem Verleger Harald Rockstuhl. Daraus erschien das nun fünf Bände umfassende Werk „Bäuerliches Leben um 1900“.

Zum neuen Band sagt Röth: In der Zeit um 1900, von der im Buch berichtet wird, mussten Bäuerinnen schwer arbeiten. Denn die Männer waren zumeist Getreidebauer und Viehzüchter. Die Frau musste daher bei der Arbeit in Haus und Hof helfen, unter die Viehfütterung, das Melken und die Käsebereitung übernehmen. „Es dürfte verständlich sein, dass bäuerliche Frauen schon um die Mitte der fünfzig in hohem Maße abgearbeitet waren und trotzdem nicht ausruhen durften.“

Das neue Buch mit 176 Seiten gibt es für 14,95 Euro in den Buchhandlungen oder direkt beim Verlag Rockstuhl