500 Euro für Kinder des Kreisjugendrings

Der Nordhäuser Kreisjugendring freute sich über den Besuch von Jens Eisenschmidt (rechts) vom Badehaus in Nordhausen. Er übergab zwei Gutscheine über jeweils 250 Euro für die Kinder vom Kreisjugendring. Vorstandsvorsitzender Andreas Meyer, die Geschäftsführerin Anja Barth und Sandra Ziegler-Koch übernahmen die Gutscheine.

Nordhausen. Nordhäuser Badehaus überrascht Kreisjugendring mit Spende in Form von zwei Gutscheinen.

„Wir vom Nordhäuser Kreisjugendring haben uns am Freitag besonders über den Besuch von Jens Eisenschmidt vom schönen Badehaus in Nordhausen gefreut“, berichtet Kreisjugendring-Geschäftsführerin Anja Barth gegenüber unserer Zeitung. Jens Eisenschmidt hatte nämlich für die Kinder vom Kreisjugendring eine ganz besondere Überraschung mitgebracht, und zwar in Form von insgesamt zwei Gutscheinen über jeweils 250 Euro.

Der Kreisjugendring-Vorstandsvorsitzende Andreas Meyer, Anja Barth und Sandra Ziegler-Koch, die dem Team der kreislichen Einrichtung angehört, nahmen die Gutscheine im Namen der Jüngsten gern entgegen. „Diese sind auch schon voller Vorfreude, wenn es an die spätere Umsetzung des Badespaßes geht“, blickt Anja Barth voraus.

Von freudigen Ferienspielen im kühlen Nass bis hin zu einem sicheren Schwimmtraining reiche die Palette der Möglichkeiten bei der zukünftigen Einlösung der beiden Gutscheine. „Für diese Spende sagen wir vielen Dank an Jens Eisenschmidt und dem gesamten Team vom Badehaus Nordhausen“, teilt die Geschäftsführerin abschließend mit.