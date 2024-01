Nordhausen. Neu in Nordhausen: Trainieren wie die Astronauten. 39-jährige Leimbacherin wagt den Schritt in die Selbstständigkeit.

Nadine Aderhold ist eine mutige Frau. Sie wagt in diesen unsicheren Zeiten den Schritt in die Selbstständigkeit. Vor dem Hagentor eröffnet sie an diesem Sonnabend ihr Fitness-Studio. Das ist kein Geräte-Großpark, der hier entstanden ist. Sondern ein überschaubarer Raum für ein zeitsparendes Ganzkörpertraining. Das Fitness-Konzept hat Christian Zeidler aus Jena entworfen und es Vimodrom genannt. Nadine Aderhold bringt es jetzt erstmals nach Nordhausen.