Görsbach. Wir verraten, wann es die knusprigen Delikatessen in einer Gemeinde im Kreis Nordhausen wieder geben wird.

In die mittlerweile 30. Auflage startet am Sonntag, 18. Februar, das Görsbacher Kartoffelscheibenessen, organisiert von der Sportgemeinschaft Blau-Gelb Görsbach. Das kulinarische Highlight der Goldenen Aue findet wieder in der Grundschule in der Heinrich-Heine-Straße statt. Von 10.30 Uhr bis 16 Uhr kann man sich die von Bäckermeister Matthias Sievert goldbraun gebackenen Delikatessen zu Hausschlachterwurst, selbst zubereitetem Quark, Gewürzgurken und zahlreichen Getränken in geselliger Runde schmecken lassen. Die Sportgemeinschaft versucht, diese Tradition des Dorfes zu erhalten und freut sich auf zahlreiche Gäste aus dem Dorf, ebenso aber auch auf alle Auswärtigen. Parkmöglichkeiten sind am Sportplatz beziehungsweise an der Schule vorhanden.